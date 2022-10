Turismo a Sanremo: ottobre molto positivo e buone prenotazioni per 'Ognissanti', ma il caro bollette preoccupa ancora

E’ stato un ottobre di tutto rispetto e anche il ponte di ‘Ognissanti’ sarà annoverato tra quelli positivi del periodo autunnale per la città di Sanremo, anche se il ‘caro bollette’ continua a preoccupare per il futuro degli albergatori della nostra provincia.

La conferma arriva da Sanremo, dove il presidente di Federalberghi, Silvio Di Michele, ha tracciato un bilancio molto positivo per il mese che sta per concludersi e anche per le prenotazioni del prossimo ponte del fine settimana. “Ottobre è andato benino – dice Di Michele – anche se ovviamente la settimana appena iniziata ci vede pressochè vuoti. Stiamo riscontrando solo la mancanza dei francesi, probabilmente dovuto al razionamento della benzina oltre confine. Ma, dopo un mese positivo, anche il prossimo weekend, condito dal ponte, sarà buono”.

Le molte manifestazioni si sono rivelate importantissime per garantire un ottimo afflusso di turisti, in particolare ‘Rally Storico’ e ‘Premio Tenco, ma anche le altre sono state fondamentali. Il raffronto con gli anni precedenti è ampiamente positivo, sia per il mese di ottobre che per il ponte di Ognissanti, per il quale molto dipenderà dalle previsioni meteo sulla possibilità di registrare il tutto esaurito.

Il timore, come detto, è quello che potrà accadere con il caro bollette: “Vogliamo capire – dice Di Michele – quanto farà il Governo per i prossimi mesi a livello di incentivi ma, soprattutto, quanto verrà fatto dopo il netto calo dei prezzi del gas a livello internazionale. Per ora il clima ci sta dando una mano ma, quando arriverà il freddo e saremo costretti ad accendere i riscaldamenti cosa succederà per le nostre bollette? Il prossimo mese sarà cruciale per capire le decisioni a livello nazionale e internazionale. Gli aiuti fiscali possono servire, ma serve soprattutto che le bollette tornino ai livelli precedenti, o quasi”.

Le associazioni di categoria degli albergatori restano alla finestra, ma chiedono interventi seri per poter superare un momento di crisi che, se non sarà affrontato attentamente, rischia di far chiudere molte attività, che preluderebbero ad una gravissima crisi economica.