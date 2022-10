Taggia: eletto il nuovo sindaco delle scuole primarie, dopo anni di richieste il CCR vedrà realizzata la pista di pump track

Claudio Bevilacqua è il nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi (CCR) delle scuole primarie di Taggia. L'elezione sua e della vicesindaco, Cecilia Arnaldi, è stata salutata anche dalla amministrazione comunale dei 'grandi'. Il vicesindaco Espedito Longobardi oltre a investire con la fascia il neo eletto sindaco dei bimbi, ha portato il saluto del sindaco Mario Conio e degli assessori Barbara Dumarte e Manuel Fichera.



Dopo tanti anni di richieste arrivate proprio dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, il 2022, sarà l'anno giusto per vedere completata non solo la pista di pump track ma anche un parco urbano. Ai bambini del CCR delle scuole medie sarà chiesto di indicare dei nomi per intitolare la pista di pump track. I bimbi della primaria saranno a loro volta coinvolti in questo processo, potendo votare per una delle proposte che arriveranno all'attenzione del loro CCR.

LA PISTA DI PUMP TRACK - Proprio dai più piccoli oggi è arrivata una considerazione sull'iter della pista di pump track: "...La cosa più importante sono le idee, senza non si fa nulla". Al di là del tempo necessario per realizzarle, aggiungiamo noi. Infatti, un progetto o idea della pista venne lasciata in eredità dall'allora amministrazione del sindaco Vincenzo Genduso nel 2017. Di fatto, quello spazio verde con un percorso sterrato tracciato, divenne presto lasciata al degrado e all'incuria. Per tanti anni quello spazio di fronte al Comune è rimasto inutilizzato rispetto alla funzione per cui era stato immaginato. Con l'amministrazione del sindaco Mario Conio, l'intera area è stata completamente rivista per diventare un parco polifunzionale aperto a tutti. I lavori sono in via d'ultimazione: l'inaugurazione è prevista a dicembre, in prossimità del Natale.

IL CCR - L'assise di oggi ha una valenza importante per i bambini delle tre scuole del territorio che possono tornare a riunirsi in municipio dopo due anni di stop per via della pandemia da Covid. Nello scorso anno scolastico, le maestre dei plessi Taggia, Arma e Levà erano riuscite a riunire l'assise solo in un'occasione.

Il CCR sarà così composto:

Per la scuola primaria di Arma di Taggia

- Nicolò Mastrolorito;

- Benedetta Termine;

- Claudio Bevilacqua;

- Antonio Milea;

- Matteo Savelli;

- Noah Anfossi;

- Juliet Zhu.

Per la scuola primaria di Levà

- Christian Enrico Penna;

- Hafssa Abbou;

- Benedetta Orsetti;

- Sveva Testardi;

- Allegra Ghilardi;

- Gabriel D'Aguì;

- Andrea D'Aguì;

Per la scuola primaria di Taggia

- Camilla Cane;

- Cristiano Moraglia;

- Manuel Cecconato;

- Francesco Clozza;

- Cecilia Arnaldi;

- Laura Calvini;

- Alessio Palagi.