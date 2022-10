Recupero di strada di collegamento tra borghi rurali: protocollo di intesa tra Perinaldo, Soldano e Vallebona

Il comune di Perinaldo ha approvato il protocollo d'intesa teso al recupero e alla valorizzazione della strada di collegamento tra i borghi rurali di Perinaldo, Soldano, Vallebona e le frazioni di S Martino e Negi.

“E’ un Psr, piano di sviluppo rurale, per il collegamento delle strade rurali al quale partecipano tre Comuni" - spiega il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi - "Sono strade esistenti, che uniscono i borghi rurali, che necessitano di manutenzione".

E’ stato perciò approvato il progetto definitivo dei lavori di recupero della strada di collegamento tra i comuni di Perinaldo, Soldano Vallebona e le frazioni di S Martino e Negi per una stima di 489.181,18 euro, di cui 373.099,48 euro per i lavori, 22.385,97 euro per le spese tecniche, 6.017,35 euro per oneri accessori, 5.596,49 euro per oneri Rup e 82.081,89 euro per la gestione gara Iva.