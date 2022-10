I Lions Club liguri propongono 'Il barattolo dell'emergenza', "Un aiuto per anziani e chi è da solo"

Questa mattina, a Genova, Regione Liguria, è stato riproposto il Service dei Lions "Il Barattolo dell'emergenza". Presenti presso la "Sala della Trasparenza" il presidente Giovanni Toti accompagnato dal neo assessore alla sanità Angelo Gratarola, il Governatore Lions del Distretto 108Ia3 Claudio Sabattini.



Hanno assistito alla presentazione: la Coordinatrice del Service Fiorella Robba (L.C. Vado Ligure Vada Sabatia) e l'Officer Distrettuale Vincenzo Palmero (L.C. Sanremo Matutia). Il Presidente ha sottolineato l'importanza del "Barattolo" come supporto mirato soprattutto agli anziani ed a coloro che vivono soli.



Verranno interessati tutti i Lions Club liguri per poter attivare concretamente l'iniziativa già presentata negli anni scorsi. L'assessore alla sanità e il governatore dei Lions hanno ribadito la necessità che l'iniziativa venga diffusa in modo capillare e pubblicizzata adeguatamente.