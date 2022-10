Il Senatore Gianni Berrino verso la nomina a sottosegretario al turismo del nuovo Governo Meloni?

Archiviata la parte formale del giuramento del nuovo Governo, ed in attesa del passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni con la famosa campanella, si pensa alle prossime nomine. Tra tutte quelle relative ai vice ministri ed ai sottosegretari. Ruoli comunque molto importanti per le strategie politiche nei vari settori.

In passato la provincia di Imperia è già stata presente in queste nomine, dal democristiano Manfredo Manfredi al Tesoro negli anni '80 alla leghista Sonia Viale più recentemente all'Economia e all'Interno.

Con l'elezione in Senato di Gianni Berrino, l'estremo ponente ligure perde un posto nella giunta regionale guidata dal Presidente Giovanni Toti, passando da tre esponenti a due (Alessandro Piana e Marco Scajola), ma potrebbe guadagnare una nomina a sottosegretario. Il prescelto potrebbe infatti essere lo stesso Berrino forte sia di un fattore politico, essendo uno dei principali esponenti di Fratelli d'Italia di cui è leader indiscusso in Liguria, sia delle competenze in materia, avendo ricoperto il ruolo di assessore al turismo in Regione Liguria negli ultimi sette anni.

Se questo avvenisse il sanremese Gianni Berrino andrebbe a lavorare fianco a fianco con il neo ministro al turismo Daniela Santanchè, allargando il proprio campo d'azione dalla Liguria a tutto il Paese.

In corsa per un posto come Sottosegretario anche un altro ligure, si tratta del leghista Edoardo Rixi per il quale, nei giorni scorsi, si era addirittura parlato di un possibile Ministero alle Infrastrutture, poi affidato al suo leader di partito Matteo Salvini.