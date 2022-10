Coronavirus: oggi numeri stazionari sia in provincia che in regione, calo del tasso di positività

Sono 857 i nuovi positivi al Covid in Liguria, dei quali 116 in provincia di Imperia, 145 nel savonese, 465 a Genova e 131 a Spezia. Il dato emerge a fronte di 5.151 tamponi effettuati, dei quali 797 molecolari e 4.354 antigenici rapidi.

In diminuzione il tasso di positività, oggi al 16.63%. In diminuzione il numero regionale dei pazienti covid ricoverati, 250 (-1) e di questi 10 (-1) in terapia intensiva. Cresce ancora, invece, il numero in provincia di Imperia, dove ci sono 37 persone ricoverate (+4) e di queste nessuna si trova in terapia intensiva.

Oggi si registra un morto. Calano le persone in isolamento domiciliare, oggi 9.802 ovvero 141 in meno di ieri.

In allegato il bollettino odierno