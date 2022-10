Imperia- Natura e Benessere: omaggio a Libereso Guglielmi

Nell’ambito del ricco programma di “Natura & Benessere” in corso di svolgimento a Imperia organizzato dal Comitato Porto Maurizio domani sabato 22 alle 16.30 presso la tensostruttura in Piazza Fratelli Serra è prevista la presentazione del libro LIBERESO: “Diario di un giardiniere anarchico” Edizioni Pentagora.

“Diario di Libereso”: una vita straordinaria, quella del ‘giardiniere di Calvino’, raccontata in prima persona con penna leggera, libera e appassionata, e accompagnata dai taccuini dedicati agli studi sugli alberi, al mimetismo in natura e alla teoria degli innesti. Il libro curato da Claudio Porchia, il giornalista ed amico che lo ha accompagnato negli ultimi dieci anni di attività, segue la pubblicazione dell’Erbario con lo stesso obiettivo di rendere disponibili al grande pubblico i suoi preziosi materiali: dagli appunti botanici ai disegni, dalle ricette alle poesie. In questo caso si tratta di racconti di episodi della sua vita affascinante che Libereso aveva preparato per una importante casa editrice che poi ne aveva abbandonato il progetto di pubblicazione, ripreso ora dalla famiglia in collaborazione con la casa editrice Pentagora diretta da Massimo Angelini.

Libereso Guglielmi (Bordighera, Im, 1925 - Sanremo, Im, 2016) Giardiniere, floricoltore, disegnatore; ha lavorato nella Stazione sperimentale di Foricoltura di Sanremo diretta da Mario Calvino, del quale curò i giardini e divenne amico di suo figlio Italo; capo giardiniere del giardino botanico Myddletown House e ricercatore presso l’Università di Londra. Viaggiatore e instancabile naturalista, ha scritto su riviste di botanica e giardinaggio. Nell’ultima fase della sua vita si è dedicato alla didattica e alla divulgazione.

Ecco il programma completo della manifestazione:

VENERDÌ 21 OTTOBRE:

h. 10,00: “Un mare.... di plastica!” laboratorio di Educazione Ambientale in collaborazione con il CEA (centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia), l'Associazione Delfini del Ponente (logo da internet), APS e le scuole aderenti al progetto Bandiera Verde. Interventi di Elena Fontanesi - biologa marina e vicepresidente Ass. Delfini del Ponente.

h. 17,30 Danze Etniche & Country di Giusiana a cura della Scuola di danza New Movanimart

h. 18,30 Emilio Oriana: “Benessere psicofisico attraverso le energie sottili”

SABATO 22 OTTOBRE:

h. 11,00 Susanna Manuele (Divulgatrice ambientale): ”Praterie sommerse - i boschi del mare”

h. 16,30 Claudio Porchia presenta LIBERESO: “Diario di un giardiniere anarchico”

Ed. Pentagora

h. 17,15 RENATA CANTAMESSA: “Cappuccetto Green” La sostenibilità dalla favola alla tavola con Fata Zucchina

h. 18,15 Marco Damele: “La Cipolla egiziana” Ed. Zem

DOMENICA 23 OTTOBRE

h.10,00 Mario Martini, Francesca Barisone e Rolando Franchi – micologi – Gruppo Micologico IM: “Il fantastico mondo dei funghi” e “Funghi buoni e cattivi a confronto” h. 16,00 Natalino Trincheri – Naturalista – presenta: “Usi estemporanei delle piante e delle erbe del nostro territorio”

dalle h. 16,30 in via xx settembre Concerto con Francesca Pilade e i Sinafè

h. 17,00 VALERIO ROSSI ALBERTINI (Fisico e scienziato): “Un pianeta abitabile” come salvare il mondo cambiando il nostro modo di vivere. Ed. Longanesi dialoga con l'autore Giulio Geluardi

Le conferenze e gli incontri si svolgeranno presso la Tensostruttura CEA di piazza Fratelli Serra

Area Mercato coperto: Mostra del Fungo ed Erbe officinali - Gruppo micologico IM – Operatori gastronomici, Bar e Ristoranti in centro città nei 3 giorni proporranno specialità naturalistiche e Menù dedicati alla natura e al benessere

“Il tema di questo anno – spiega il presidente del Comitato Porto Maurizio, Luciangela Aimo - è dedicato alla difesa dell'ambiente, alla tutela del verde e del paesaggio, avrà in programma momenti di riflessione sui cambiamenti climatici e surriscaldamento richiamando l'accordo internazionale di Parigi con incontri a tema e mostra mercato in centro città. La proposta è tesa a vivacizzare il centro di Porto Maurizio rivolgendosi a un vasto pubblico di appassionati del vivere all'aria aperta e della cura del verde in un momento di grande difficoltà che ci porta alla ricerca di nuovi stili di vita con ritorno alla terra e alla natura. Una proposta con positiva ricaduta di immagine sulla città con il suo retroterra, le colture dell’olivo, gli agrumeti, gli spazi orto botanici, chiave di lettura originale di un territorio che sta profondamente cambiando. Gli espositori coinvolti, prioritariamente aziende della Riviera, propongono una vasta gamma di piante, fiori da collezione, varietà aromatiche e floreali con prodotti artigianali (farine, vini naturali, birre artigianali, fiori da bere, cosmesi naturale, radiestesia, cristalloterapia) che richiamano il mondo del verde e della natura. Una visione innovativa che pur mantenendo la peculiarità di un evento su strada, offre spunti di riflessione sui nuovi stili di vita in difesa della salute e del benessere fisico”.