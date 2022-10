Taggia: terminate alle 4 le operazioni di bonifica dei Vigili del Fuoco per l'incendio di stanotte, indagini in corso (Foto e Video)

Sono terminate alle 4 le operazioni di bonifica dell’incendio che, ieri sera verso le 22.15, è esploso all’interno del parcheggio della CiEsse Flower di regione Prati e Pescine a Taggia. I Vigili del Fuoco hanno dovuto rimuovere tutta la carta che era contenuta in uno dei tre rimorchi andati distrutti e così è stato fatto anche per le piastrelle del secondo, in modo da mettere in sicurezza la zona.

I tre mezzi sono stati inondati di acqua e schiuma in modo da evitare eventuali ritorni di fiamma che si sarebbero potuti verificare nel corso della notte. La pioggerellina di questa mattina ha anche aiutato la bonifica terminata circa 6 ore dopo lo scoppio dell’incendio.

Al momento non vengono fatte ancora ipotesi precise sull’origine del rogo e non sono ancora stati trovati eventuali inneschi o contenitori che potrebbero far presagire a acceleranti di diverso tipo per appiccare l’incendio, ma le indagini sono all’inizio. La zona è coperta da un impianto di telecamere a circuito chiuso e potrebbero essere quelle la chiave per capire come sono partite le fiamme.

Saranno i tecnici dei Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri, a svolgere le indagini sul caso che ieri sera ha scosso i residenti della zona ma soprattutto gli imprenditori che hanno le aziende in regione Prati e Pescine e che sono immediatamente accorsi per capire cosa fosse successo.