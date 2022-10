Taggia: l'incendio di questa sera alla CsFlowers, il boato alle 22.15 poi le fiamme e il timore che sia un attentato (Foto e Video)

Sono le 22.15 quando un boato squarcia la quiete di Taggia e parte di Riva Ligure. E’ stato udito da tanti residenti che, seduti sul divano o già a letto, hanno sentito lo scoppio provenire da regione Prati e Pescine, zona industriale al centro del triangolo tra Taggia, Arma e Riva Ligure. L'anticipazione QUI.

E’ bastato aprire la finestra per vedere le fiamme, altissime, provenire dal cortile della Cs Flowers, azienda che lavora nell’import-export di fiori. L’allarme scatta immediatamente e, sul posto arrivano diverse squadre di Vigili del Fuoco Sanremo prima e da Imperia poi.

Le fiamme hanno avvolto tre rimorchi di una azienda, anch’essa di import-export, che ha la sede attigua alla Cs e che affitta il cortile per sistemare i mezzi. Arrivano anche i titolari che, miracolosamente riescono a spostare le motrici dei camion, allontanandole ed evitando danni peggiori. Distrutti i rimorchi, uno dei quali pieno di imballaggi e un altro carico di piastrelle mentre il terzo è probabilmente vuoto.

E’ una corsa contro il tempo, quella dei Vigili del Fuoco che, prima con gli idranti tentano di spegnere le fiamme, ma è difficilissimo visto l’elevatissimo calore e il rogo che ha avvolto i tre mezzi. Arriva la lancia con la schiuma e, fortunatamente, riesce a fermare l’incendio che si sarebbe potuto estendere ad alcuni alberi che dividono due proprietà con molti uffici e magazzini vicini.

Sul posto arrivano anche i Sindaci di Taggia, Mario Conio, e di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, oltre al vice Sindaco tabiese Espedito Longobardi e il comandante della locale Stazione dei Carabinieri Gazzolo e il Colonnello Chiofalo da Imperia, insieme a diversi militari.

Alle 23.30 le fiamme sono spente ma, visto il materiale bruciato si leva un’alta colonna di fumo e l’odore acre avvolge mezza città mentre, in regione Prati e Pescine arrivano decine di curiosi. Il piazzale della Cs Flowers a mezzanotte è allagato per il lavoro dei pompieri ma il pericolo è scampato.

L’intervento di bonifica andrà avanti per buona parte della notte mentre domani, con la luce del sole scatteranno i rilievi dei tecnici dei Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri. Difficile pensare a un corto circuito o, comunque, a un incendio accidentale. I boati che si sono sentiti potrebbero essere stati dettati dallo scoppio degli pneumatici ma è anche improbabile un’autocombustione.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. Impossibile, al momento, fare congetture fino a quando le indagini non potranno essere svolte in sicurezza e se non si troveranno eventuali inneschi. Solo domani si potrà sapere qualcosa in più, anche se l’incubo di un attentato è sicuramente dietro l’angolo. Mentre Taggia va a dormire lo spaventoso incendio è stato spento.