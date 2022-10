Imperia, spaccio di droga: maxi blitz della polizia, sequestri e arresti in tutta la provincia

Maxi blitz antidroga della Polizia di Stato a Imperia e a Sondrio. Lo rende noto il Viminale. Le operazioni antidroga hanno comportato numerosi arresti ed il sequestro di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

In corso decine di arresti, da parte di un centinaio di agenti della polizia di Imperia, su ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Imperia a carico di decine di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantitativo. Il blitz è l'epilogo di una lunga ed articolata attività di indagine, condotta dai poliziotti della squadra mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha consentito di scardinare una vasta rete di smercio di droga, con ramificazioni in Liguria ed in Piemonte.

A Sondrio, invece, sono stati arrestati alcuni spacciatori, che giravano nei pressi di scuole ed oratori, con monopattini elettrici e biciclette, e cedevano le dosi trasportandole, occultate all'interno del cavo orale, dopo averle confezionate ermeticamente, con involucro di colore bianco o nero a seconda del tipo di droga. La Polizia di Stato di Sondrio sta perciò dando esecuzione ad alcune misure cautelari in carcere, nell'ambito di un'attività d'indagine antidroga, coordinata dalla Procura della Repubblica, con l'obiettivo di sgominare un sodalizio criminoso formato da soggetti di origine africana, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina ed eroina.