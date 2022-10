Covid: 114 nuovi positivi in provincia di Imperia e tre pazienti deceduti in Liguria

Sono 896 i nuovi positivi al Covid in Liguria. 114 quelli nella provincia di Imperia, 158 nel savonese, 475 a Genova e 144 a Spezia. Il dato emerge a fronte di 5.682 tamponi effettuati, dei quali 884 molecolari e 4.798 antigenici rapidi.

In diminuzione il numero regionale dei pazienti covid ricoverati, 251 e di questi 11 in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri. Invariato invece il numero in provincia di Imperia, dove ci sono 33 persone ricoverate e di queste nessuna si trova in terapia intensiva.

Tra i pazienti positivi, si registrano tre morti. Si tratta di: uomini di 88 e 83 anni, ricoverati presso l'Ospedale di Albenga e al Policlinico San Martino di Gernova e di una donna di 91 anni, all'Ospedale di Lavagna. Infine tornano sotto le 10mila unità, il numero delle persone in isolamento domiciliare, oggi 9.943 ovvero 159 in meno di ieri.

In allegato il bollettino odierno