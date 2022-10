Ritorna al Museo “Girolamo Rossi” il ciclo di incontri ‘Ventimiglia e il suo territorio’

Dopo la pausa forzata degli anni scorsi ritorna, a grande richiesta del pubblico, il ciclo di conferenze Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri, organizzato dal Museo Civico Archeologico in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Giunto quest'anno alla ventiquattresima, il ciclo di conferenze sarà dedicato ai 'Libri di Ponente' con la presentazione di alcune recenti edizioni che hanno come sfondo privilegiato l'estremo ponente di Liguria e Ventimiglia in particolare. Si comincia il 27 ottobre prossimo, giorno del genetliaco di Clarence Bicknell, con un incontro tutto particolare dedicato al grande scienziato inglese a cui si deve la vera scoperta e divulgazione delle incisioni rupestri della valle delle Meraviglie e del monte Bego in particolare.

Gli incontri si svolgeranno presso il Museo 'Girolamo Rossi' al Forte dell'Annunziata con inizio a partire dalle 16. Sotto il programma degli incontri.

- Giovedì 27 ottobre, ore 16.00: Discovering Clarence Bicknell. Oltre le incisioni rupestri interventi di Daniela Gandolfi, Giovanni Russo, Danila Allaria e Ivano Ferrando

- Sabato 12 novembre, ore 16.00: L'immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell'Ottocento e primo Novecento. Erino Viola intervista l'Autore Giorgio Caudano

- Sabato 26 novembre, ore 16.00: Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret. Partigiana e letterata amica del giovane CalvinO. Donatella Alfonso intervista le Autrici Daniela Cassini e Sarah Clarke

- Sabato 3 dicembre, ore 16.00: Cultura e vita civile nel Ponente Ligure. Beatrice Palmero e Graziano Mamone intervistano l'Autore Saverio Napolitano