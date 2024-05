Taggia, il compositore Reghezza presenta il sul "De bello pucciniano" a Radio Vaticana

Lunedì 6 maggio, ore 10.05, su Radio Vaticana andrà in onda la trasmissione "L'Arpeggio", programma dedicato alla musica, condotto da Luigi Picardi. Si potrà ascoltare la puntata registrata lo scorso 9 marzo in cui il compositore di Taggia, Marco Reghezza, ha presentato il proprio libro "De bello pucciniano", insieme al prof. Jacopo Marchisio, esperto di teatro operistico. La pubblicazione propone una particolare visione della carriera del compositore lucchese andando a scoprire i meccanismi inconsci che hanno determinato l'infelice vita delle giovani donne, protagoniste innamorate sul palco. Non è un libro per esperti ma una lettura agile che lega Puccini ad altri artisti (Pascoli, Svevo, Proust, ...) che alla fine dell'800 e inizio '900 hanno subìto l'influenza della interiorità "malata" tipica del decadentismo.