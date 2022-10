Imperia, al via domani “Aspettando il Centenario” con l’incontro “Per una Città che…”

Si aprirà domani, 21 ottobre, l’edizione 2022 di “Aspettando il Centenario”, l’iniziativa ideata dall'Amministrazione Comunale per celebrare l'anniversario della nascita di Imperia. L’appuntamento è alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo Civico, dove si terrà l’incontro pubblico “Per una Città che…”, durante il quale i cittadini avranno la possibilità di conoscere la prima bozza del nuovo Puc in fase di elaborazione e dialogare sugli obiettivi urbanistici della Imperia del futuro.



Il programma completo di ‘Aspettando il Centenario’, scaricabile all’indirizzo www.imperiaexperience.it, partirà come da consuetudine il giorno dell’anniversario dell’unificazione della città e terminerà il 26 novembre, ricorrenza del Santo Patrono.



Il calendario ha visto la collaborazione di diverse realtà del territorio cittadino operanti in campo culturale, turistico e sportivo.



Da segnalare, nel mese di ottobre, l’Open Day dello Sport al Campo d’Atletica (sabato 22), la mostra personale di Valentina Zaccaro presso Galleria Rondò (a partire da mercoledì 26), Halloween a Palazzo per i più piccoli (sabato 29) e il concerto Gospel "Almost Heaven" all’Oratorio di San Pietro (domenica 30).



Il mese di novembre sarà caratterizzato invece da due mostre che si succederanno a Palazzo Civico: una rassegna fotografica sull’Imperia che fu, con una raccolta di immagini sul Novecento imperiese, e una esposizione dei render dei progetti definitivi finanziati dal PNRR in città dal titolo “Next Generation Imperia”.



A chiudere il programma, nel weekend del 26-27 novembre, le celebrazioni di San Leonardo, con la consegna dell’omonimo premio e la festa in piazza delle luminarie per i bambini.



Non mancherà la lectio magistralis, appuntamento consueto della rassegna, la cui data è in corso di definizione e sarà comunicata a breve. Il Centro Studi Musicali “Gaetano Amadeo” curerà infine l'accompagnamento musicale durante alcuni degli eventi principali.



“Il percorso di avvicinamento al secolo di vita della nostra Città, che abbiamo racchiuso sotto il titolo di “Aspettando il Centenario”, vive quest’anno il suo ultimo capitolo, in vista delle celebrazioni del 2023. Abbiamo inteso quest’ultimo tassello non come la conclusione di una storia, bensì quale momento d’inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo della vita della nostra comunità. Negli appuntamenti inseriti nel calendario si può respirare una costante proiezione al futuro, alle sfide del domani, senza mai dimenticare il nostro passato prospero di avvenimenti e personalità”, commenta il sindaco Claudio Scajola.