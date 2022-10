Forze dell’ordine a Ventimiglia: plauso e soddisfazione del presidente provinciale di Confcommercio Enrico Lupi e del presidente cittadino Dario Trucchi

L’altra sera le Forze dell’ordine, su input del Prefetto Armando Nanei e con il coordinamento del Questore Giuseppe Felice Peritore hanno messo in atto un controllo straordinario del territorio, attuato da Polizia e Carabinieri, nelle vie del centro di Ventimiglia, con particolare attenzione alle zone più 'sensibili'. Un’iniziativa chiesta da Confcommercio Ventimiglia, che oggi plaude ed esprime soddisfazione per l’intervento messo in atto.

Sottolinea il presidente di Confcommercio Ventimiglia, Dario Trucchi: “Rivolgiamo un sentito ringraziamento al Prefetto Armando Nanei, al Questore Giuseppe Felice Peritore, alle Forze dell’ordine e al commissario prefettizio Samuele De Lucia per l’opera di prevenzione svolta a Ventimiglia, segno di una concreta attenzione delle istituzioni nei confronti della città, dei suoi abitanti e dei commercianti. Esprimiamo la nostra soddisfazione, nella certezza che non si tratti di un episodio sporadico, ma di un piano costante volto a dare sicurezza alla città che rappresenta la porta di ingresso nel Paese per i tanti visitatori che arrivano da oltre confine”.

Aggiunge il presidente provinciale di Confcommercio Enrico Lupi: “Siamo soddisfatti del lavoro delle Forze dell’ordine, cui ribadiamo la piena collaborazione del mondo commerciale, da sempre sentinella del territorio. La sicurezza è uno degli aspetti fondamentali alla base della vita sociale ed economica di ogni città”.