Ventimiglia, sfregia al volto un connazionale con una bottiglia rotta per rapinarlo: al via il processo per 24enne del Bangladesh

Al via il processo per un 24enne del Bangladesh, R.A., accusato dalla Procura di Imperia di tentata rapina aggravata. Il giovane, difeso dall'avvocato Cristian Urbini, è comparso dinanzi al Tribunale presieduto dal giudice Carlo Indellicati.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia il 24enne, nell'agosto del 2019 nei pressi della passerella Squarciafichi a Ventimiglia avrebbe tentato di rapinare un giovane connazionale ed in particolare si sarebbe impossessato del suo portafoglio.

Un'azione violentissima in quanto la vittima è stata colpita al volto con una bottiglia di vetro. Il ragazzo ha riportato una profondo taglio alla zigomo; una ferita questa che gli ha procurato lo sfregio permanente del viso "risolvibile unicamente con un intervento di chirurgia estetica". Il trauma riportato dal connazionale, non a caso, è stato giudicato dalla Procura "lesione personale gravissima".

L'imputato inoltre avrebbe minacciato la vittima "intimandogli di non parlare con la polizia perché, altrimenti lo avrebbe ammazzato". In poco tempo, però la polizia - grazie anche all'identikit fornito e agli accertamenti compiuti nell'immediatezza dei fatti - è riuscito ad individuare il presunto aggressore. Il processo è stato aggiornato al 3 novembre quando si proseguirà in aula con l'istruttoria dibattimentale.