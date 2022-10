Incidente sull’A10, ai domiciliari il conducente della Bmw: “È tutta colpa mia, vorrei essere morto io al posto del mio amico”

È stato scarcerato dal gip del tribunale di Imperia, Massimiliano Botti, Pavlo Bulavjtskji, il 28enne ucraino responsabile dell’incidente mortale avvenuto all’alba di domenica scorso sull’autostrada A10 tra Sanremo e Taggia.

Per l’indagato, titolare di una impresa agricola a Cipressa, il gip ha disposto gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. L’uomo, difeso dall’avvocato Mario Ventimiglia, stamani è comparso in aula per l’udienza di convalida dell’arresto.

Secondo quanto ricostituito dalla polizia, il 28enne avrebbe percorso circa 500 metri contromano prima di schiantarsi contro il furgone. Un impatto violentissimo che ha causato la morte dell’amico moldavo 56enne e il ferimento della 30enne ucraina. Tutti erano a bordo della Bwm. Ferito anche gravemente il conducente del camioncino, un giovane di origini rumene.

Il pm della Procura Salvatori Salemi aveva invece, richiesto al gip la conferma della custodia cautelare in carcere. L’indagato è accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga in quanto subito dopo il sinistro è scappato per poi costituirsi solo il lunedì mattina successiva. Da quattro trapela pare che si sia allontanato percorrendo a piedi le fasce a bordo dell’autostrada. Inoltre, viene accusato anche del resto di “violazioni di sigilli” in quanto l’auto era sotto sequestro.

Negli anni scorsi poi, era stato denunciato per guida in stato di ebrezza è da quanto risulta guidava con una patente ucraina non ‘riconosciuta’ sul nostro territorio. Oggi in lacrime l’uomo al gip ha ammesso le proprie responsabilità: “È colpa mia, vorrei essere morto io al posto del mio amico” ha detto in udienza.

“Ritengo condivisibile la scelta attuata dal giudice - ha commentato l’avvocato Ventimiglia – e in futuro, non ora, presenterò istanza affinché al mio assistito venga consentito di recarsi a lavoro”.

Nel frattempo proseguono le indagini di Procura e polizia per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e tutte le precise responsabilità a carico dell’indagato. Dai primi accertamenti è messo che il 28enne dopo aver percorso in contromano circa 500 metri all’interno della Galleria San Bartolomeo a doppio senso di circolazione per la presenza di un cantiere stradale, ha urtato violentemente l’autocarro che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Il giovane si sarebbe trovato in contromano in quanto avrebbe effettuato un sorpasso senza poi riuscire a rimettersi nel senso corretto di marcia.