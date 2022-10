Scuola, a Perinaldo aumenta il prezzo dei buoni pasto. Guglielmi: "Quest'anno costano 4 euro"

I buoni pasto del servizio refezione scolastica a Perinaldo quest’anno costeranno 4 euro. Lo ha deliberato la Giunta comunale lo scorso ventitré settembre.

“C’è stato un leggero aumento visto che si è reso necessario allineare il costo del servizio come previsto dall’aggiudicazione della gara" - fa sapere il sindaco Francesco Guglielmi - “Quest’anno costeranno 4 euro invece dei 3,50 euro dell’anno scorso".

La Giunta comunale, richiamate la DCC n. 7/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022- 2023-2024 e la DCC n. 34/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Convenzione per la gestione associata del servizio di mensa scolastica A.S. 2022/2023 e 2023/2024” con il Comune di Soldano e inoltre dopo aver atteso che il Comune di Soldano espletasse la procedura di gara ed individuato il soggetto affidatario del servizio di refezione scolastica, ha perciò determinato le tariffe a carico dell’utenza per il servizio della mensa scolastica per l’anno scolastico 2022-2023 nell’importo di 4 euro.