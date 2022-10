Rivieracqua cerca personale: sei figure da inserire in azienda, domande entro il 4 novembre

Rivieracqua è alla ricerca di personale. L’azienda che gestisce il servizio di distribuzione del prezioso liquido in provincia di Imperia assume: due addetti direzione tecnica, un impiegato tecnico progettazione e pianificazione, un impiegato tecnico, un processista e un coordinatore settore impianti.

Bando di selezione e fac-simile domanda sono consultabili sul sito aziendale (www.rivieracqua.it), alla sezione ‘Appalti e Bandi - Personale Concorsi - Concorsi in Corso’. La scadenza per la presentazione delle domande per la selezione dei due addetti direzione tecnica è fissata per giovedì 3 novembre, mentre per i restanti venerdì 4 novembre.