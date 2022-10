Imperia: scomparsa di Giovanni Rossi del bar Arcobaleno, il cordoglio della Confcommercio provinciale

La Confcommercio della provincia di Imperia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Rossi, storico titolare del Bar Arcobaleno, in Calata Cuneo a Imperia.

Sottolinea il presidente della Confcommercio Enrico Lupi: “Giovanni Rossi ha rappresentato non soltanto una figura storica del mondo del commercio imperiese, ma un vero e proprio punto di riferimento per i pescatori e gli operatori del porto di Oneglia e non solo. In tanti, per decenni, hanno iniziato e terminato la loro giornata lavorativa passando dal Bar Arcobaleno e la figura di Giovanni resterà nella mente e nel cuore di tutti loro. Ai famigliari vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Nel 2017, in occasione di Olioliva, Giovanni Rossi aveva ricevuto il premio per il cocktail con maggiore equilibrio e legame al territorio indetto dalla Confcommercio in collaborazione con la Cia, Confederazione italiana agricoltori.