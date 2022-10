Halloween a Triora la formula a pagamento piace con oltre 2mila biglietti venduti, Comune costretto a riaprire il bando per il Mercatino

Halloween a Triora con biglietto di ingresso, piace. Infatti sono già stati venduti oltre 2mila biglietti. In poche parole, si va verso il tutto esaurito a pochi giorni dalla notte del 31 ottobre.

Un risultato che però non va di pari passo con quello delle bancarelle del Mercatino che sarà presente nei due giorni della manifestazione. Il bando per l'assegnazione dei posti si è chiuso con 17 partecipanti, anche se il Comune puntava ad almeno 40 venditori. Anche per questo motivo, nonostante i tempi risicati, è stata riaperta la disponibilità, nella speranza che qualcun altro si faccia avanti grazie anche alle presenze confermate dalla vendita biglietti.

In prima battuta la formula a pagamento per Halloween a Triora ha fatto storcere il naso a molti. A distanza di pochi giorni dalla manifestazione, i numeri però confermano che si possono fare eventi con biglietto d'ingresso anche se si parla di un paese di montagna. La scelta di modificare la formula rispetto alle edizioni passate è stata dettata principalmente anche dal periodo di ristrettezze economiche che vive Triora come tutti i comuni italiani, colpiti dal caro energia: una spesa triplicata per il paese delle streghe, solo per l'energia elettrica.

Per poter fare Halloween, tra il 31 ottobre e il 1° novembre, il Comune impegnerà 15mila euro tra sicurezza, viabilità e logistica. Una cifra che nel quadro generale di spesa, diventa importante per le casse di un comune come Triora. Quindi l'amministrazione comunale del sindaco Massimo Di Fazio ha dovuto scegliere se rinunciare alla manifestazione o proporla a pagamento. Si è arrivati così al biglietto da 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 12 anni che il 31 ottobre vorranno accedere al borgo. Invece, gli eventi del 1° novembre saranno a ingresso libero.

Il programma, ancora in fase di definizione e consultabile a questo LINK, ha conquistato davvero tante persone, se si considera che la massima capienza disponibile è di 3mila persone. Inoltre, sono stati disposti servizi di pullman A/R con partenze da Genova e Savona al costo di 35 euro a persona.

"Speriamo che le persone possano capire lo sforzo fatto da questa Amministrazione per garantire il nostro grande evento. Si tratta di un'iniziativa che ci offre un ritorno in termini di promozione turistica e al contempo offre sostegno alle attività del paese. - spiegano dal Comune - Siamo riusciti a contenere i costi del biglietto grazie ad un apposito bando di sponsorizzazione che ci ha permesso di coprire alcune voci relative all'organizzazione". "Per quanto riguarda il mercatino ci rendiamo conto che 15 bancarelle rendono mendo attraente il borgo e il mercatino. Ormai mancano poco più di 10 giorni ma speriamo che qualche hobbista o commerciante si faccia ancora vivo. - aggiungono dal Comune - Inoltre, per la prima volta, in caso di Allerta Meteo, il mercatino non verrà annullato ma rinviato a sabato 5 novembre senza oneri aggiuntivi per i partecipanti. Quindi tutti quelli che hanno pagato anche per esporre o vendere non dovranno più pagare e potranno disporre di una seconda opportunità".