Congresso Aned Imperia-Savona: riconfermato il Presidente e il Consiglio Direttivo uscente (Foto)

Si è svolto il 18° Congresso della Sezione ANED di Savona-Imperia, dove è stato riconfermato Presidente e il Consiglio Direttivo uscente (è stata eletta la neo consigliera Michela Turazzini al posto di Nicolò Gaggero). Durante i lavori hanno portato i saluti il Sindaco di Savona Avv Marco Russo, il Presidente dell'Isrec Mauro Righello, il Presidente dell'Anpi di Savona Renato Zunino e il referente della Fivl di Savona Gianfranco Cagnasso.

Dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo dei caduti nei lager e dei soci scomparsi il Presidente uscente nella sua relazione ha presentato attività svolta dalla Sezione nei dodici mesi passati, anche a seguito della proroga dello scorso anno a causa del covid, il Presidente Falco ha tracciato il lavoro svolto sui due territori sia della Provincia di Imperia e ha voluto ringraziare tutti i componenti del Consiglio per il fondamentale ed importante lavoro svolto, e sono stati consegnati alcuni diplomi di riconoscimento ai singoli consiglieri.

Per quanto riguarderà il 2023 la Sezione ha in cantiere già diversi progetti come la digitalizzazione dell'archivio e la creazione di un archivio virtuale partendo dall'importante lavoro fatto dalla Presidente Emerita Maria Bolla con la pubblicazione del libro 'Il dovere di Testimoniare, 1943-1945 una scelta politica'.

La Sezione in collaborazione con i Comuni di Bergeggi e Sportorno, vorrebbe posizionare una targa in Memoria degli operai rastrellati durante lo sciopero del 1 marzo e che partirono dal campo di raccolta del Merello e furono tutti deportati a Mauthausen e da dove in pochissimi fecero ritorno, per quanto riguarda i rapporti con le scuole anche per il 2023 sarà bandito il concorso dell'Aned legato al Viaggio della Memoria di maggio a Mauthausen, quest'anno parteciperanno al concorso anche gli Istituti della Provincia di Imperia, dove dallo scorso anno è nata una attiva collaborazione tra la Sezione e i singoli dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda l'attività di memoria e commemorativa insieme al Comitato Cittadino Antifascista è stata redatta una programmazione con le date più importanti degli eventi avvenuti durante l'occupazione nazifascista, proprio perchè come ricordato dal Sindaco di Savona Marco Russo lo scorso 24 Aprile " ogni volta che facciamo Memoria noi mettiamo un tassello in più per portare avanti il ricordo nei confronti delle future generazioni".

Durante i lavori sono stati approvati due ordini del giorno: il primo che è stato presentato dalla Vice Presidente vicario Monica Pastorino nel quale si chiede che l'Aned Nazionale proceda nell'accreditamento della piattaforma " Sofia" per quanto riguarda il riconoscimento del credito formativo da parte degli insegnati, il secondo o.d.g. è stato l'approvazione delle modifiche allo Statuto elaborate dalle Sezioni e proposte al Nazionale per quanto riguarda la registrazione dell'Aned nel Terzo Settore.

Durante i lavori dell'Assemblea è stata eletta, su proposta del Presidente Falco, Presidente Onoraria Carolina Vicco moglie di Osvaldo Diana uno dei cento deportati di Savona Città deportati la mattina del 1 marzo 1944 durante lo sciopero e deportato a Neungamen e nel sotto campo di Watensted. L'Assemblea degli iscritti ha riconfermato la fiducia al consiglio uscente così composto per il quadriennio (2022-2026):

Simone Falco Presidente

Monica Pastorino Vice Presidente Vicario

Jacopo Marchisio Vice Presidente

Peroglio Anna Maria Biasa Vice Presidente (con la delega per Imperia e Provincia)

Enrico Baggioli Segretario Amministrativo

Michela Turazzini ( neo eletta consigliera sezionale )