Come si presenta il Cimitero di Taggia in vista del 2 novembre? Pochi problemi se non fosse per quella scalinata...

Il problema risale ancora all'epoca dell'amministrazione del sindaco Vincenzo Genduso. La scalinata è stata realizzata in marmo ma sembra che in molti si siano lamentati per la sdrucciolevolezza degli scalini. C'è anche chi è scivolato per fortuna con conseguenze non gravi. Una condizione che ha portato in breve tempo alla chiusura, in attesa di definire il modo migliore per porre rimedio ad un problema oggettivo.