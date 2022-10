Arma di Taggia: tragedia nel parcheggio di Area24, donna muore nell'incendio del proprio camper (video)

Tragico incendio questo pomeriggio all'interno del parcheggio di Area24 ad Arma di Taggia, a ridosso della pista ciclabile.

Una donna di 53 anni (E.C., originaria di Cuneo) è morta avvolta dalle fiamme all'interno del proprio camper distrutto dal rogo partito probabilmente da una bombola del gas.

A nulla è valso il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto insieme al personale della Croce Rossa, dell'automedica e dei Carabinieri. La donna, molto probabilmente, non è riuscita ad abbandonare il mezzo in tempo. Il marito in quel momento non si trovava sul mezzo, si era allontanato per andare a ritirare il pacco alimentare delle Caritas.

I due vivevano in zona da un paio d'anni ed erano molto conosciuti ad Arma di Taggia.

