Sanremo: i Rangers d’Italia al Corso di Primo Soccorso cani (BAU - Basic Animal Urgency)

È stato svolto con successo dalle Guardie Zoofile dei Rangers D’Italia, il corso di primo soccorso cani (BAU - Basic Animal Urgency) tenutosi presso la loro sede in Villa Zirio a Sanremo.



"Durante i servizi di vigilanza ambientale e zoofila - si spiega nel comunicato -, può capitare infatti di ritrovarsi in situazioni di emergenza che riguardino i nostri amici a 4 zampe, per questo motivo è importante sapere come comportarsi in questi casi al fine di agevolare l’arrivo dei soccorsi. Il corso, tenuto da Mario Caldera istruttore nazionale di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione della Salvamento Academy, ha lo scopo appunto di dare un aiuto e migliorare la collaborazione tra i proprietari di cani, o chi comunque si trova a dover soccorrere un animale, e i medici veterinari durante un’emergenza, con il fine di mettere in sicurezza i nostri amici pelosi, attraverso alcune accortezze e azioni da svolgere ed evitare di peggiorare le cose, in attesa dell’intervento dei soccorsi e agevolare così il loro lavoro.