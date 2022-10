Imperia: convegno su amore e sessualità con ASL 1; un incontro per i giovani e le loro famiglie

Lunedì 17 ottobre 2022, alle 16.30 presso l'Auditorium del Museo Navale di via Scarincio 3 ad Imperia, si terrà il convegno "Parliamo insieme di... emozioni, amore, sessualità". una iniziativa di Asl1 nell'ambito dei progetti di Regione Liguria targati Interreg Alcotra e ProSol Giovani.



L'incontro è destinato ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 ed i 14 anni e alle loro famiglie. "L'incontro sarà un momento di formazione interattiva. - spiegano da ASL 1 - Sarà possibile esprimere perplessità e domande e comprendere come garantire uno sviluppo e una educazione sessuale rispettosa della propria emotività. La conferenza è gratuita ed è consigliabile la prenotazione via posta elettronica all'indirizzo alcotra@asl1.liguria.it".