Bordighera: nel weekend il 'Rally delle Palme': alcune modifiche alla viabilità e ai divieti in città

Sono state apportate alcune modifiche in merito alla viabilità in occasione del '23° Rally delle Palme'.

Dalle 12 di oggi alle 8 di domenica:

- in tutta piazza Eroi Libertà il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli eccetto i partecipanti alla manifestazione;

- divieto di transito a tutti i veicoli in piazza Eroi Libertà, lato levante escluso; gli aventi diritto per poter accedere ai garage dovranno percorrere, in entrambi i sensi di marcia, la corsia provvisoria lato monte della piazza, con precedenza ai mezzi in ingresso, ad una velocità di 10 km/h;

- senso unico in direzione mare – monti in via Roma; sarà permesso il transito da via S. Antonio per piazza Eroi Libertà;

- chiusura al transito veicolare di via S. Antonio esclusivamente per la partenza della gara prevista per domani alle 14 circa ed un passaggio previsto per le 17-18.30.

Dalle 8 di domani alle 8 di domenica in corso Italia, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa, saranno istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione degli operatori interessati alla manifestazione e a mezzi di polizia e soccorso. ​