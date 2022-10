Ventimiglia: sabato la manifestazione 'Donne, vita e libertà', aderiscono anche le 'Donne democratiche'

La Conferenza delle ‘Donne Democratiche’ della provincia di Imperia dà la propria adesione alla manifestazione ‘Donne Vita e Libertà’, che si terrà sabato alle 18 a Ventimiglia in via Aprosio, a sostegno delle donne iraniane.

Promossa da Alternativa Intemelia, Scuola di Pace, Zonta, Gruppo Penelope e Noi4you, la manifestazione è sostenuta dalle Donne Democratiche nella convinzione che, per tutti coloro che vivono in paesi in cui democrazia e libertà sono principi irremovibili, sia non un diritto ma anzi un dovere manifestare a sostegno di chi lotta per conquistare libertà fondamentali brutalmente negate.

“Partecipare è uno strumento per far sentire la nostra vicinanza alle donne iraniane – dicono le DD - e per esercitare pressione sul governo dell’Iran e affinché apra al riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali per i suoi cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua o religione. Auspichiamo quindi di ritrovarci numerosissimi sabato a Ventimiglia e di trovare accanto a tante donne altrettanti uomini, perché la negazione dei diritti delle donne è un problema di tutti”.