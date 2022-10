Park 24 ad Arma di Taggia: il Comune ottiene permesso di costruire, entro fine anno l'acquisto e il progetto strutturale

A questo punto entra nel vivo la fase preparatoria che porterà al consolidamento strutturale dell'opera. Entro fine anno, il Comune di Taggia si muoverà su tre fronti: il primo, riguarda l'affidamento dell'incarico per ottenere un progetto finalizzato all'adeguamento e messa in sicurezza della struttura esistente; il secondo, l'acquisto definitivo del cantiere, in quanto ad oggi è stato firmato 'solo' il compromesso che dà all'ente pieno accesso all'area; il terzo, non meno importante, l'inizio dell'iter che porterà al progetto architettonico che definirà spazi e funzioni dell'intera area.