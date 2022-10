Castel Vittorio: scomparsa di Ivo Rebaudo, il commosso ricordo del Sindaco e dei concittadini

La Comunità di Castel Vittorio è profondamente addolorata per la scomparsa del concittadino Ivo Rebaudo, per tanti anni impiegato in Comune come operaio tuttofare e quindi figura famigliare per tutti.

Il Sindaco, Gian Stefano Oddera, ne ricorda il quotidiano impegno nella manutenzione del borgo, fino alla meritata pensione arrivata pochi anni fa. Ricorda quanto piacere gli avesse fatto quando, alle ultime elezioni comunali, aveva aderito con entusiasmo a partecipare con la lista ‘Uniti per Castel Vittorio’ venendo eletto e mettendo a disposizione la sua competenza in particolare per la gestione dell’Acquedotto Comunale.

“Ivo Rebaudo – dice il primo cittadino a nome dell’Amministrazione - era una grande risorsa per Castel Vittorio grazie alla sua perfetta conoscenza del territorio comunale. Mancherà immensamente a tutti, i colleghi dell’Amministrazione insieme ai dipendenti si stringono con un affettuoso abbraccio alla cara moglie Anna in questo doloroso momento”.