Villaregia Air Show trampolino per nuove collaborazioni tra Santo Stefano al Mare e Riva Ligure - l'intervista

La collaborazione tra Riva Ligure e Santo Stefano al Mare è destinata a non esaurirsi con il Villaregia Air Show. Il 2 ottobre oltre 60mila persone hanno affollato i circa 4 km di palcoscenico naturale, dal lungomare alle spiagge, per osservare le acrobazie in cielo dei velivoli privati e soprattutto le Frecce Tricolori (LINK ALLA NOTIZIA E ALLA GALLERY).

Un risultato importante nato dalla unione di intenti di due sindaci, Giorgio Giuffra di Riva Ligure e Marcello Pallini di Santo Stefano al Mare. Sono stati loro i primi a crederci, investendo risorse economiche in prima persona, come sponsor attraverso le loro attività. "Le Frecce Tricolori - ci spiega Giorgio Giuffra - per loro stessa natura si prestavano ad una organizzazione che non stesse a guardare i confini territoriali. Nonostante si stia parlando di due borghi marinari di piccole dimensioni, (poco più di 5mila abitanti messi insieme ndr) facendo squadra abbiamo creato una massa critica importante, mantenendo prerogative e specificità uniche di ciascuno dei nostri comuni".

"Siamo due paesi che si stanno trasformando - concorda Marcello Pallini - e hanno deciso di mettere davanti il turismo per la crescita di entrambe le nostre realtà. Noi come amministratori abbiamo capito fin da subito l'importanza di dare vita ad un evento che ci vedesse uniti e non separati. Questo sentimento è stato colto e apprezzato anche dai nostri concittadini che l'hanno fatto proprio".

Una visione che però non deve far pensare a ipotetiche fusioni o altri passaggi amministrativi, ci tengono a specificare i due sindaci. Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, oggi condividono già molto: la gestione dei servizi scolastici, parte dei servizi sociali e la protezione civile. Il lavoro durato circa un anno, con ritmi serrati e una macchina organizzativa che si è dimostrata al pari di una città, permette di fare ulteriori considerazioni su un futuro che potrebbe essere condiviso.

"Non c'è una necessità o un'urgenza di dover unire i due comuni. Piuttosto - riflette il sindaco di Santo Stefano al Mare - siamo d'accordo che sia opportuno sviluppare insieme politiche di sviluppo turistico. Siamo comuni che sono ambiziosi e vogliono crescere. Da soli non avremmo potuto ottenere un risultato come quello visto per il Villaregia Air Show, anche solo per l'organizzazione, la gestione e la comunicazione della manifestazione".

"Credo che una progettualità comune a entrambi nel segno della valorizzazione del territorio - sottolinea il sindaco di Riva Ligure - si possa e si debba portare avanti. Le Frecce Tricolori, sono un brand globale che per sua stessa natura si presta sia a offrire grandi numeri di pubblico ma anche ad unire territori. Noi in questo caso siamo stati bravi a mettere insieme una squadra organizzativa che ha visto impegnati me, Marcello (Pallini ndr), i nostri assessori e il nostro personale di segreteria ma non dimentichiamo che i sindaci, in questo caso come imprenditori sono stati i primi due sponsor della manifestazione, investendo delle risorse. E' stato fondamentale quando si è trattato di chiedere una sponsorizzazione".

Potrebbe essere la prima volta che in provincia di Imperia si vedono due comuni collaborare concretamente per la buona riuscita di un evento. È difficile che piccole realtà riescano a trovare un filo conduttore che li porti a condividere visione e organizzazione, andando oltre i campanili. Nel caso del Villaregia Air Show, gli sponsor e una campagna marketing importante grazie all'appoggio con Cofancy Events hanno portato a creare una eco mediatica nazionale positiva su due paesini. Quindi qual è l'eredità lasciata dal Villaregia Air Show?

"Mi sono trovato molto bene a lavorare con Marcello Pallini, è un ottimo sindaco e abbiamo ritenuto giusto dargli il Premio Riva Ligure. Credo che da parte nostra ora ci sia la voglia e l'ambizione di proporre qualcosa di nuovo. Sarebbe bello partire, dalla prossima estate - lancia la proposta Giorgio Giuffra - con l'impegno di organizzare un evento di dimensioni importanti, più strutturato, comune ad entrambe le nostre realtà. Sarà difficile riuscire a ripetere lo stesso risultato delle Frecce Tricolori ma bisogna iniziare a ragionare sul fatto che si possa trovare una rassegna o un appuntamento che ci unisca di nuovo, a inizio o fine estate oppure anche in un periodo diverso per destagionalizzare l'offerta turistica comune ad entrambi".

"Giorgio (Giuffra ndr) è un sindaco che stimo molto. E' stato un aspetto importante ai fini del lavorare insieme perché siamo stati uno stimolo reciproco volto alla crescita. Ci confrontiamo regolarmente e quanto visto per le Frecce Tricolori è un risultato che va messo a frutto per il futuro. Intanto penso che ci godremo i frutti di questo importante risultato. Senza esagerare siamo stati sulla bocca di tutti grazie ad una macchina organizzativa e ad una comunicazione ben studiata - commenta Marcello Pallini. Ci siamo fatti conoscere e continueremo a collaborare per lo sviluppo del turismo su entrambi i Comuni anche con eventi che ci vedano di nuovo uniti".