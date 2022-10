Villaregia Air Show nel cielo di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare: decine di migliaia di persone sul lungomare (foto e video)

Sono diverse decine di migliaia le persone che questo pomeriggio hanno ammirato il Villaregia Air Show e in particolare le Frecce Tricolori. 60mila secondo il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra che insieme al primo cittadino di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini e all'Aeroclub Savona Riviera dei Fiori hanno portato a casa un successo importante reso possibile grazie al pieno spirito di collaborazione tra i due comuni.

L'organizzazione si è svolta in modo preciso e senza particolari criticità nonostante l'alto livello di difficoltà, grazie all'imponente dispositivo che si è avvalso della Protezione Civile (comunale di Taggia, Riviera dei Fiori e Valle Argentina Armea), dei Rangers d'Italia e degli Alpini di Riva e Santo Stefano al Mare. Ne abbiamo parlato con le numerose autorità presenti al termine dello show ecco che cosa ci hanno raccontato. presente anche la Colonna Mobile di Protezione Civile di Regione Liguria. Oltre al un complesso dispiegamento di forze di Polizia, Carabinieri, Guardia Costiera e Guardia di Finanza, a terra come in mare.

Il pubblico è rimasto incantato davanti alle evoluzioni dei mezzi dell'air show con velivoli storici per uno spettacolo mozzafiato. Poi tutti con il naso all'insù per l'arrivo della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori. Non solo uno spettacolo per gli occhi ma anche gli ambasciatori del valore per la patria. Pubblico in visibilio di fronte alle manovre ad alta velocità che si sono viste anche dai comuni vicini e poi il tripudio per quell'immenso tricolore che ha abbracciato simbolicamente tutti i presenti.