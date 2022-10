Sanremo: il 19 novembre torna il Luna Park nella sede classica, poi si penserà al 2023 per i lavori di piazza Eroi

E’ fissata per mercoledì prossimo, in Comune, una riunione per il ‘Luna Park’ che tornerà a Sanremo, come sempre a ridosso delle festività di fine anno.

Per la stagione 2022/2023 il parco di divertimenti rimarrà nella sede degli ultimi anni, quella centrale di piazzale Dapporto e parte di via Adolfo Rava, a ridosso della vecchia stazione ferroviaria. Secondo quanto evidenziato sia dal Comune che dalla direzione del ‘Luna Park’, le attrazioni saranno sistemate sulla falsa riga dell’anno passato, ma resta solo da risolvere un problema di una ‘strettoia’ proprio nella zona dell’ex scalo ferroviario.

Le attrazioni dovrebbero essere le stesse degli ultimi anni, anche se la direzione del parco spera di poterne portare una nuovissima, che potrà attrarre i più giovani. Sono state fissate le date ufficiali: il ‘Luna Park’ aprirà sabato 19 novembre, quando è prevista una inaugurazione con le autorità. Dovrebbe chiudere il 9 gennaio anche se potrebbe esserci la possibilità di prolungare ancora per 15 giorni.

Dal parco, infatti, attendono di sapere dall’Amministrazione comunale quando partiranno i lavori del parcheggio di piazza Eroi che, forzatamente, sposteranno i banchi del mercato ambulante nella zona de lungomare Calvino.