Visite e analisi nell'estremo ponente della provincia: il pensiero del nostro lettore Francesco

Il nostro lettore Francesco ci ha scritto dopo aver letto dell’incontro tra l’Asl 1 Imperiese e i sindaci, ieri a Sanremo:

“Io, come oltre 30.000 persone che vivono nel circondario di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera, quando dobbiamo recarci ad un appuntamento medico per esami, radiografie ed altro siamo in seria difficoltà. Siccome non è mai strato sancito alcun trattato transfrontaliero (sempre promesso) per poter recarci a fare le analisi nella vicina Francia, allora siamo costretti a recarci all'ambulatorio piu vicino che, sempre più spesso è al Santa Corona, a oltre 100 km di distanza. Con gli appuntamenti dati al mattino presto per noi non è possibile recarci in tempo e, quindi, o si chiede ad un ambulanza di portarci e così si sottraggono risorse di emergenza per altri servizi piu urgenti o si deve pernottare localmente in un B&B al costo di circa 100 euro. Di anziani come me negli ce ne sono tanti e anche recarsi in auto fino a Pietra Ligure con le condizioni del traffico e' un rischio che con ragione, non ci sentiamo più di prendere. Localmente o quasi abbiamo dei piccoli utili centri medici dove si possono fare la maggior parte degli esami, spesso a pagamento, ma siamo soggetti alle bizze delle prenotazioni, a volte con lunghe attese. Anche i medici non ci sono sempre o hanno attendimenti sporadici una o due volte la settimana al meglio ma molto spesso anche solo una volta al mese. E ancora grazie che ci sono ma, in sostanza, per ottenere attenzione urgente occorre recarsi al pronto soccorso. Vi sembra giusto questo? E' logico che non si possa avere un ospedale sulla soglia di ogni casa ma non si può nemmeno accettare di dover fare così grandi distanze per recarsi a fare una visita di cinque minuti, specialmente se e quando non si sta bene. Le piccole e utili unità ospedaliere di Ventimiglia, Bordighera e Sanremo sono state rastremate al punto di diventare quasi inutili. Non serve avere un eccellenza in un ospedale e lasciarne indietro altre venti! Lo sappiamo che questo è un argomento la cui soluzione non soddisferà mai tutti. Allora non soddisfiamo nessuno cosi siamo tutti sullo stesso livello. Ma almeno provateci seriamente”.