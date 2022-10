Sanremo: carcassa di un gabbiano rischia di precipitare da palazzo Roverizio, intervento dei Vigili del Fuoco

L'intervento dei Vigili del Fuoco in via Escoffier

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per rimuovere la carcassa di un gabbiano rimasta incastrata nella grondaia di palazzo Roverizio, nel pieno centro di Sanremo.

Il corpo dell'animale rischiava di cadere da una altezza considerevole rappresentando un pericolo per i passanti.

I pompieri sono così saliti sul tetto dall'interno del palazzo per rimuovere l'animale.