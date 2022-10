A Vallecrosia torna la Festa della Zucca, evento clou dell’autunno del Ponente ligure

L’Amministrazione comunale di Vallecrosia organizza la “22ª Festa della Zucca”, evento clou dell’autunno del Ponente ligure, nella splendida cornice del centro storico della Città della Famiglia, che domenica dalle 10 fino alle 18, si ravviverà di magici colori e si racconterà attraverso itinerari di zucche, di fiori, e di arte, ma anche di cultura, di musica, di spettacolo e soprattutto di enogastronomia.

La zucca, in tutte le sue forme e rappresentazioni, sarà l’elemento predominante che caratterizzerà l’intera festa. All’interno del “Cantun dell’Artista”, in via Dritta, sarà allestita una personale dell’artista Barbara Trapani. A grande richiesta, fra le attrattive enogastronomiche, ritorna la “Birra alla Zucca” preparata appositamente per l’occasione dal birrificio artigianale piemontese “Birra Carrù”.

Inoltre presso i vari stand si potranno trovare prodotti enogastronomici e dell’artigianato. Le piazzette del centro storico di Vallecrosia si trasformano in una suggestione di profumi e di colori con le splendide composizioni floreali a tema che, eseguite dagli abili professionisti, saranno esposte come opere d’arte anche nei caratteristici “carruggi”.

Partecipano alla festa, come da tradizione, le scuole del comprensorio con lavori e disegni realizzati con grande maestria dai propri Alunni, che saranno esposti nei carruggi per tutta la giornata.

Ecco cosa troveremo tra le prelibatezze:

In Piazza del Popolo:

• Ass.Cult. “Il Borgo Antico”: Servizio bar;

• Ristorante “La Balena Bianca”: Risotto alla zucca, Risotto alla zucca e salciccia, Ricciolo di orata in crosta di semi di zucca e sfoglia di patate, Coppa croccante alle mandorle con crema di zucca e frutta fresca.

• De.Co Biscottificio Gibelli, Rundi all’olio di oliva, all’acqua di fiori d’arancio, alla lavanda e Amaretti di Vallecrosia.

In Piazza Verdi:

• Gastronomia, Panetteria e Pasticceria “Il Pasticcione” Barbagiuai, Torta verde, Torta di zucca.

• Ristorante Dei Pescatori e Spes Coop Onlus, Stoccafisso accomodato con la birra, Torta verde, crostata con marmellata di zucca, torta dolce alla zucca.

In Piazza Don Gastaudo:

• Osteria Martini, Gran pistau con vellutata di zucca, frittura di acciughe, turtuneti di zucca trombetta.

• Gelateria “Job’s”: Gelato alla Zucca.

• “Birra Carrù”: Birra alla Zucca e Birre Artigianali.

• Associazione “Il Borgo Antico” servizio bar..

La giornata di festa sarà allietata da intrattenimenti musicali.

Per tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione un servizio navetta gratuito dalle 9,30 (prima partenza dal centro cittadino per il Centro Storico) alle 18,15 (ultima partenza per il ritorno dal Centro Storico) con intervalli di partenza ogni trenta minuti, dalla fermata del solettone nord fino al Centro Storico e ritorno.

Programma:

ore 10 Piazza Del Popolo - centro storico

• Apertura della mostra con esposizione di zucche, piccole, giganti e strane

dalle 10 alle 18 - centro storico

• prodotti tipici locali negli stand enogastronomici

Alle 10,30 e alle 14,30 - Piazza Don Gastaudo - centro storico

• “Visite guidate ai monumenti”

dalle 10 fino al termine dell’evento - Piazza Don Gastaudo e Piazza del Popolo - centro storico • Musica con i “Ponente Folk Legacy” e i “Cucurbita Sapiens Orchestra”

dalle 11,30 - Piazza Del Popolo, Piazza Verdi e Piazza Don Gastaudo - centro storico

• “PIATTI TIPICI a base di ZUCCA”

ore 16 - centro storico

• premiazione della zucca più grande, più lunga, più piccola e più strana.

• consegna di buoni acquisto alle classi scolastiche presenti.

• “memorial Roberto Brezzo” conferimento del titolo di “Cavaliere della Zucca”.

La “22ª Festa della Zucca” si avvale del patrocinio della Regione Liguria ed è realizzata in collaborazione con l’Ass. Cult. “il Borgo Antico”.