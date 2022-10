Chiusura del campo 'Ezio Sclavi' a Taggia, il Consigliere di opposizione Lo Iacono "Sto preparando esposto"

"Mi sto preparando a presentare un esposto per la chiusura dello Sclavi, la cittadinanza vuole risposte chiare su che cosa sia accaduto".

E' quanto annunciato da Giuseppe Lo Iacono, consigliere comunale de L'Alternativa ed esponente del partito Più Italia a Taggia. "Non si capisce come mai il sindaco si sia accorto solo oggi dei problemi di questo campo, nonostante abbia amministrato il comune negli ultimi 5 anni e abbia firmato un documento il 5 settembre dove sottoscriveva la regolarità dell'impianto sportivo" - denuncia il consigliere di minoranza

Da giorni su Taggia tiene banco la chiusura del campo Ezio Sclavi. Il 1° settembre l'amministrazione comunale affida la struttura alla ASD Taggia che declinerà alcune settimane più tardi. Nel frattempo il 12 settembre l'Argentina Arma Calcio fa sapere di 'essere costretta' a lasciare la struttura sportiva per la mancanza della luce e dell'acqua calda, oltre alle pessime condizioni del manto erboso e alla assenza di un defibrillatore funzionante. Il 30 settembre, il sindaco di Taggia Mario Conio annuncia via Facebook il provvedimento di chiusura finalizzato alla messa in sicurezza dell'impianto per una futura assegnazione tramite bando, tra circa 1 anno.

"Lo ripeto, lo Sclavi non è diventato così dall'oggi al domani. L'Argentina ha denunciato che c'è stato un ammanco sulle utenze che ha portato all'interruzione dei servizi. A questo si aggiungono le condizioni del campo e l'assenza del defibrillatore, per non parlare del bar mai assegnato dove tuttavia qualcuno c'era sempre per giocare a carte. Insomma tanti problemi che in questi anni non sono stati presi in analisi. E allora dove sono stati i controlli prima? - si chiede Lo Iacono - Discorso analogo lo potremmo fare anche per molte altre situazioni. Purtroppo su Taggia le strutture sportive non brillano per la cura, è sotto gli occhi di tutti".