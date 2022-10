7 Migliori Azioni Blockchain Da Acquistare In Questo Momento

C'è molto clamore intorno al bitcoin in questi giorni, anche con prezzi che oscillavano al di sotto dei $ 20.000 a un certo punto, un calo significativo, ma quando i prezzi hanno superato i $ 67.000 in un altro periodo molti hanno guadagnato.

Tuttavia, a meno che tu non sia Elon Musk, è un investimento piuttosto elevato.

Se non hai qualche milione in più da investire in bitcoin, continua a leggere per conoscere i sette migliori titoli blockchain, che sono opzioni di investimento meno costose ma comunque ricche di potenziale.

7 azioni Blockchain da acquistare ora

Bitcoin è una valuta digitale che utilizza la tecnologia blockchain, ma non è l'unico giocatore nel gioco. Se vuoi entrare nell'azione blockchain, ecco i sette titoli che dovresti guardare:

● Blockchain Block

● Riot Blockchain

● Visa

● Bit digitale

● IBM

● Amazon

● PayPal

1. Riot Blockchain

Riot si concentra sul mining di bitcoin. Il mining implica l'aggiunta di dati di transazione al registro pubblico globale delle transazioni passate, creando nuove monete man mano che tali transazioni vengono confermate.

Riot Blockchain intende essere il più grande e più economico produttore di bitcoin in America.

Di recente ha nominato un nuovo CEO, Jason Les, ma fa parte del consiglio dal 2017 e prevede di aggiornare ed espandere la tecnologia mineraria dell'azienda.

Questa espansione potrebbe dare una spinta alle entrate e rendere Riot redditizia per la prima volta nel 2022, secondo un'analisi di Seeking Alpha. L'azienda sta facendo buoni progressi verso questo obiettivo, annunciando ricavi record per il primo trimestre dell'anno e un aumento dei ricavi nel secondo trimestre.

I titoli minerari di bitcoin come Riot Blockchain seguono da vicino il prezzo del bitcoin. Se bitcoin sale, i prezzi di Riot Blockchain aumentano. Se bitcoin perde valore, lo farà anche Riot Blockchain.

Tuttavia, Riot Blockchain viene scambiata a meno di $ 7 per azione a partire dal 27 settembre, quindi è un investimento a prezzi ragionevoli per la maggior parte e gli analisti gli attribuiscono una valutazione di "acquisto forte".

2. Block

Square ha cambiato nome in Block (NYSE: SQ) nel dicembre 2021. La società gestisce Cash App, un'app di pagamento peer-to-peer che ti consente di pagare chiunque, dal tuo cameriere al tuo terapista. Include anche l'elaborazione dei pagamenti per le piccole imprese.

Square ha consentito ai clienti di iniziare a utilizzare bitcoin nel 2018 e questo sembra avere un valore aggiunto a Block.

Prima del cambio di nome, Square aveva investito 170 milioni di dollari in bitcoin e il CEO, Jack Dorsey, è un fan personale della valuta digitale. La società ha un proprio team di sviluppatori di criptovalute dedicato all'avanzamento del bitcoin, secondo un comunicato stampa dell'azienda.

Il nome dell'iniziativa è stato cambiato da Square Crypto a Spiral nel dicembre 2021. Poco dopo, la società ha rivelato l'intenzione di integrare bitcoin nell'app Cash e nelle operazioni commerciali. Gli utenti dell'app Cash ora possono acquistare e vendere bitcoin dall'app.

3. Visa

Visa (NYSE: V) investe nella tecnologia blockchain dal 2016. Ha sviluppato Visa B2B Connect, che elabora pagamenti aziendali transfrontalieri utilizzando blockchain.

Ha anche Visa Fintech Fast Track, che utilizza portafogli crittografici per aiutare gli utenti a pagare presso oltre 100 milioni di commercianti in tutto il mondo insieme all'acquisto e alla vendita di bitcoin.

I clienti Visa hanno effettuato 2,5 miliardi di dollari in pagamenti legati alle criptovalute nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022, secondo CoinDesk, riportando su una chiamata di guadagno con il CEO di Visa Al Kelly. Quasi il 25% delle piccole imprese prevede di accettare pagamenti in criptovaluta quest'anno, secondo un sondaggio Visa tra i proprietari di piccole imprese in nove paesi.

Se non sei un grande fan del rischio, Visa offre un'introduzione più stabile agli investimenti blockchain.

4. Bit digitale

Bit Digital (Nasdaq: BTBT) è una società di mining di bitcoin con sede a New York che opera in Nord America. La società è esplosa nel panorama blockchain ed è attualmente una delle più grandi società di mining di bitcoin quotate al Nasdaq.

Bit Digital è un investimento rischioso perché l'azienda non ha ancora mostrato profitti consistenti. Tuttavia, la sua performance complessiva è stata buona negli ultimi anni e i suoi solidi finanziari potrebbero comportare un aumento di valore a lungo termine, ha riferito Simply Wall St.

5. IBM

IBM (NYSE: IBM) è stata lenta nell'adattarsi al software e ai servizi Internet che oggi dominano il mercato, ma scommette che la piattaforma IBM Blockchain aiuterà a migliorare l'efficienza e ridurre i rischi.

IBM è stabile, quindi se vuoi immergerti nello stagno blockchain, potrebbe essere un buon punto di partenza. Nonostante la recente volatilità, gli analisti valutano le azioni IBM come un "acquisto".

6. Amazon

Amazon (Nasdaq: AMZN) non è solo il più grande sito di vendita al dettaglio del pianeta, ma ospita anche il più grande servizio basato su cloud. In questo momento, puoi utilizzare indirettamente bitcoin per pagare beni Amazon utilizzando bitcoin per acquistare carte regalo Amazon prepagate.

Ci sono anche alcune indicazioni che Amazon prevede di lanciare il proprio progetto di criptovaluta con il Messico come paese pilota. Consentirebbe ai clienti di convertire denaro in valuta digitale e quindi spenderli per qualsiasi servizio o bene fornito da Amazon.

7. PayPal

Molto prima di Square, c'era PayPal (Nasdaq: PYPL), e i due stanno combattendo non solo nei trasferimenti di denaro da persona a persona e nell'elaborazione dei pagamenti, ma anche nello spazio delle criptovalute, dove PayPal fornisce una piattaforma centralizzata per consentire agli utenti di compra, detieni e vendi bitcoin, ethereum, bitcoin cash e litecoin.

Oltre a potenziare completamente i suoi servizi di criptovaluta buy-sell-hold per gli utenti di Venmo lo scorso anno, PayPal ha annunciato che avrebbe acquisito Paidy, una delle principali piattaforme di pagamento giapponesi e soluzioni "compra ora, paga dopo", che potrebbero espandere significativamente il mondo di PayPal quota di mercato.

Nel suo rilascio degli utili del secondo trimestre 2022, PayPal ha annunciato che le transazioni di pagamento totali per account attivi sono aumentate del 12% su una base di 12 mesi finali.

Inoltre, la società ha stretto un accordo con Amazon che consentirà agli utenti PayPal di utilizzare i propri account Venmo per effettuare acquisti su Amazon.com e l'app mobile Amazon, ha riferito la CNBC, segnando una pietra miliare nella transizione di PayPal dall'essere l'elaboratore dei pagamenti di eBay.