Coronavirus: numeri stazionari ma tasso di positività in aumento, oggi un morto all'ospedale di Sanremo

Sono 1.155 i nuovi positivi al Covid in Liguria, dei quali 156 provincia di Imperia, 238 a Savona, 583 a Genova e 178 a Spezia. Numeri stazionari rispetto alla giornata di ieri ma il tasso di positività è in aumento.

Anche il numero dei tamponi eseguiti è in linea con quello di ieri: 5.878, dei quali 954 molecolari e 4.924 antigenici, per un tasso di positività pari al 19,64%, quasi due punti percentuali in più di ieri.

Stabile il numero dei ricoverati nella nostra provincia: sono 20 (+1), con un paziente in terapia intensiva. Aumento anche su scala regionale, 140 ovvero 2 in meno di ieri con 5 (-1) di questi in terapia intensiva.

Oggi dobbiamo registrare due morti, tra cui un uomo di 73 anni all’ospedale di Sanremo. Sale ancora il dato delle persone in isolamento domiciliare, arrivando a 7.775, 140 in più rispetto a ieri.

Sotto il bollettino odierno e il dato delle vaccinazioni