Camporosso, un cittadino "Fare passaggi pedonali agli incroci di via Braie". Gibelli "Ci sono già ma valuteremo miglioramenti" (Foto)

Alla richiesta di un cittadino di Camporosso di fare dei passaggi pedonali in alcuni incroci di via Braie, nei pressi del Grosmarket, affinché i pedoni possano attraversare la strada tranquillamente, il sindaco Davide Gibelli ha sottolineato: “Oggi se un pedone percorre il marciapiede e va ad attraversare sul passaggio pedonale è assolutamente in sicurezza e non c’è nessun problema”.

“L’unica cosa che posso comprendere è il disagio che può avere un pedone sul fatto che la percorrenza pedonale è un po' più lunga, circa 50 metri, cioè per attraversare l’incrocio deve comunque percorrere un po’ di strada per raggiungere il passaggio pedonale” - dichiara il primo cittadino - “Posso capire che siano un po’ lontane e perciò possano creare un po’ di disagio. Potremo valutare, insieme al comandante della polizia locale, e ci stiamo ragionando, se, in futuro, migliorare questo tipo di sistema di viabilità pedonale e fare un attraversamento pedonale più ravvicinato rispetto all’incrocio”.

“Oggi ci sono già e non è pericoloso per il pedone, ovviamente se uno attraversa in corrispondenza dell’incrocio dove non ci sono attraversamenti pedonali è pericoloso e il pedone inoltre commette un’infrazione, perché il pedone non deve attraversare in corrispondenza di un incrocio dove non ci sono gli attraversamenti pedonali. Come l’automobilista segue delle determinate regole anche il pedone deve seguire le regole sulla percorrenza pedonale. Il problema non è il passaggio pedonale ma il fatto che c’è un problema di maleducazione stradale” - conclude annunciando - “Tra poco faremo due passaggi pedonali rialzati a Camporosso”.