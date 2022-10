Bordighera: martedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, lungo ordine del giorno in discussione

E’ stato convocato per martedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale di Bordighera, nella sala Rossa di Palazzo del Parco. Sotto l’ordine del giorno.

Il Regolamento per la concessione delle sale del palazzo del parco (teatro e sala rossa), del centro culturale ex chiesa anglicana (locali, giardino antistante e porzione giardini Lowes) e relative tariffe. La Convenzione tra la provincia di Imperia e il comune di Bordighera per la gestione della palestra annessa all'istituto scolastico "E. Montale" in orario extrascolastico per il triennio 2022/2025. Il Documento unico di programmazione (DUP) nel periodo 2023/2024/2025.

Si parlerà dell’integrazione al regolamento sulla videosorveglianza con l’uso foto trappole e dell’aggiornamento del piano comunale di protezione civile. In discussione anche la Convenzione tra il Comune di Bordighera e quello di Vallebona per la gestione del trasporto scolastico e la Convenzione tra i comuni di Bordighera e Diano San Pietro per il servizio in forma associata della segreteria comunale.

Previste anche le modifiche alla disciplina del commercio su aree pubbliche e al regolamento del mercato coperto di piazza Garibaldi. Si parlerà dello svincolo per la destinazione d'uso alberghiera della porzione di immobile già sede dell'attività ricettiva ‘Istituto suore di Villa Loreto’, della modifica alla convenzione urbanistica e del permesso di costruire in deroga di un immobile in via Garnier 21. In chiusura la modifica della convenzione per la ricostruzione del complesso immobiliare ANGST.

Al termine la Mozione presentata dal gruppo consiliare ‘Civicamente Bordighera’ in merito al problema dell'eccesso di rumore notturno durante il periodo estivo e per la formulazione di soluzioni rispettose dei diritti di tutti.