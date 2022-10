Pigna: 74enne cade sul Monte Toraggio, mobilitazione di soccorsi con 118, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

Scivola in una scarpata e scatta la mobilitazione di soccorsi sul Monte Toraggio nella zona di Pigna, in alta Val Nervia. Un uomo di 74 anni è caduto ed è scattato subito l’allarme. L'anziano ha fatto un volo di circa 40 metri ma, dai primi riscontri non sembra in gravissime condizioni.

Sul posto la Croce Rossa di Ventimiglia, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno chiesto l’ausilio dell’elicottero Drago, visto che Grifo è impegnato in un altro soccorso a Vallecrosia. Insieme a loro anche il Soccorso Alpino e gli uomini del Nucleo Saf. L'uomo è stato portato al 'Santa Corona' in codice rosso di massima gravità.