Lavori di Italgas, cambia la viabilità a Vallecrosia: chiusa via Colombo

Cambia la viabilità a Vallecrosia. Fino al 14 ottobre via Colombo, nel tratto compreso tra i numeri civici 62 e 51, nei pressi del sottopasso della ferrovia, sarà chiusa, escluso il fine settimana, per consentire i lavori di Italgas Reti Spa.

Scatta il divieto di transito per tutti i tipi di veicoli nel tratto di strada compreso tra il pontino ferroviario (via Colombo) e l'incrocio con via Marconi (prima della rotonda) dal 4 al 7 ottobre e per l’11 ottobre per consentire la sostituzione della tubatura Italgas.

Contro gli eventuali trasgressori la polizia municipale, secondo l’ordinanza 50/22, procederà a norma delle vigenti disposizioni in materia, previste dal “Nuovo Codice della Strada” e dal relativo “Regolamento di Esecuzione”.