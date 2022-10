Bordighera: online sul sito del Comune, bando e modulo di iscrizione ai corsi di inglese per la cittadinanza

Sono online sul sito istituzionale del Comune di Bordighera (https://retecivica.bordighera.it/Novita/Notizie/Avviso-corsi-di-inglese) bando e modulo di iscrizione ai corsi di inglese per la cittadinanza promossi dall’Amministrazione.

Due i cicli previsti, uno per livello “principiante” ed uno per livello “intermedio”. Entrambi avranno durata di 66 ore, con due incontri settimanali da 90 minuti l’uno per un totale di 22 settimane.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo bordighera@legalmail.it, a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 5 ottobre ed entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 12 ottobre.

La partecipazione sarà aperta ad un numero massimo di 18 persone per il livello “principiante” e 18 per il livello “intermedio”; requisiti necessari sono la residenza nel Comune di Bordighera e la maggior età alla data del 12 ottobre 2022.

L’elenco degli ammessi sarà definito secondo l’ordine di arrivo delle richieste, con priorità per coloro che non abbiano già partecipato ai cicli di lezioni organizzati dal Comune tra ottobre 2019 e febbraio 2020. Solo dopo la valutazione dei suddetti criteri gli eventuali posti ancora disponibili potranno essere assegnati sia a residenti in altri Comuni sia a coloro che abbiano già frequentato i corsi svolti nel 2019/2020, con preferenza per questi ultimi se residenti in Bordighera.

Il costo di iscrizione, pari a € 70.00, dovrà essere versato solo in caso di accettazione della domanda di partecipazione nei termini che saranno indicati dal Comune di Bordighera.