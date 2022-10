Diano Marina, antenna dei Pini del Rosso il Comitato non demorde: "Paesaggio deturpato, intervenga il Comune" (foto)

ll Comitato Pini del Rosso, al fine di completare e depositare il ricorso 'ad adiuvandum nel giudizio di merito davanti al Tar della Liguria, previsto per il prossimo 22 ottobre 2022, chiamato a decidere sull’impugnazione dell’ordinanza n° 108 del 15 ottobre 2021 afferente la demolizione del nuovo traliccio dei Pini del Rosso ha saputo che “il Tar Liguria emetterà una sentenza di cessazione della materia del contendere perché la società ha sanato tutto”, così recita una nota del Comitato

"Tale informazione, oltre a destabilizzare il Comitato e chiunque sia stato informato della notizia, non risulta sufficiente per la valutazione della complicatissima vicenda delle antenne dei Pini del Rosso che nel corso del tempo hanno deturpato il patrimonio paesistico ambientale della collina a ridosso tra i Comuni di Imperia e Diano Marina.

"Oltre ad aver evidenziato gli abusi edilizi sotto il profilo urbanistico e paesaggistico per cui poi il Comune di Diano Marina ha emesso l’Ordinanza di demolizione nei confronti della società che ha eretto il traliccio di 47 m, il Comitato e moltissimi privati cittadini hanno esposto alla competente Procura della Republica l’estirpazione della macchia mediterranea (querce, pini, ecc…) per far posto alla super antenna in violazione di legge".

"Il Comune di Diano Marina, che per sua stessa ammissione è privo del regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e non pare aver tenuto in considerazione la mancanza, fondamentale, degli elementi essenziali per l’autorizzazione a costruire che invece, adesso, pare essersi regolarizzata senza che nulla sia stato fatto, se non nel più assordante dei silenzi".

L’Amministrazione di Diano Marina si è dimostrata ciò che scrivemmo il 28 settembre 2021 'miope e sorda alle esigenze di tutela ambientale e alla salvaguardia della salute umana della popolazione residente' (frase che il Sindaco di Diano Marina si sentì in dover di rigettare) perché 'da parte nostra c’è sempre stata grande attenzione alla tutela dell’ambiente e alla salute dei cittadini. Se è (ancora) così, chiediamo al sindaco a all’Amministrazione di intervenire andando a verificare gli atti amministrativi e lo stato dei luoghi. Il traliccio è a ridosso delle altre proprietà private, il cantiere è abbandonato, come lo sono una marea di rifiuti presenti, la rete divelta e la macchia mediterranea violentata nella sua meravigliosa essenza".

"Diversamente il messaggio che verrà dato è che ai Pini del Rosso, tra Diano Marina ed Imperia è possibile edificare abusando del diritto per poi sanare lo scempio che è visibile a chiunque in totale disprezzo dell’ambiente, della salute e dei cittadini alterando a piacimento lo stato dei luoghi. Leggeremo con attenzione le ragioni che hanno indotto il Comune di Diano Marina a non resistere al Tar e a ritener sufficienti i motivi che avrebbero 'sanato tutto' attendendo anche gli esiti delle segnalazioni alla Procura della Repubblica".

"A tutt’oggi nulla è mutato in ordine all’estirpazione di una “quercia roverella, un pino d’Aleppo, numerosa macchia mediterranea (cespugli di mirto, ecc…) sfoltito un pino d’Aleppo e risulta tagliato anche un pino al confine con la strada Savoia, lato monte, in violazione di legge. Nondimeno, a tutt’oggi il cantiere risulta aperto, abbandonato, come lo sono rifiuti non noti presenti in grossi sacchi neri ed è presente una grande colata di cemento che ha determinato una netta e irreversibile trasformazione dei luoghi" .