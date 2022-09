Sono 122 i nuovi positivi al covid in provincia di Imperia per un totale di 830 nuovi casi in Liguria. Il tasso di positività in regione oggi è del 18,68%.

Stabile il numero dei ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo: sono 23, nessuno in terapia intensiva.

In allegato il bollettino odierno e il dato delle vaccinazioni