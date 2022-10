Fratelli d’Italia risponde a Lauretti: “Non appoggeremo un sindaco sostenuto dal Partito Democratico, o di qualsiasi suo spin off civico“

“ Fratelli d’Italia -ha dichiarato Lauretti al nostro giornale - ha ottenuto una affermazione importante in città, potrebbero voler esprimere un loro candidato, ne avrebbero titolo. Con un buon candidato potrebbero svincolarsi da una alleanza precostituita da Giovanni Toti a sostegno di Claudio Scajola, accettando di sostenere un sindaco come l’attuale primo cittadino lontano anni luce da loro non solo dal punto di vista ideologico ma come modalità di azione ”.

Fratelli d'Italia Imperia risponde alle dichiarazioni di Enrico Lauretti candidato in pectore alle alle prossime elezioni amministrative. Scrivono da FdI : “ Rispetto alle dichiarazioni odierne di Enrico Lauretti, di certo possiamo dire che, per quanto le elezioni amministrative siano un'altra cosa rispetto a quelle politiche, non appoggeremo un sindaco sostenuto dal Partito Democratico, o di qualsiasi suo spin off civico, questo deve essere chiaro a tutti gli elettori, specie a chi ha scelto di votare Fratelli d'Italia a Imperia ”.

“Rispondiamo perché chiamati in causa - concludono da FdI - rimaniamo stupiti dalla sua analisi politica, per quel che ci riguarda. È di sicuro buona educazione non parlare in casa d'altri, specie se non chiamati in causa. A maggior ragione se si ritiene di dover ricercare appoggi bipartisan, a destra come a sinistra, per sostenere la sua candidatura a sindaco, in tempi sicuramente ancora immaturi”.