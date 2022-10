Ventimiglia: al via il 38° anno di attività dell'Università della terza età intemelia

L'associazione culturale Unitre (Università della terza età intemelia) si accinge a riaprire i battenti per il 38° anno di vita.

Le iscrizioni per l'anno accademico 2022/23, per il quale sono previsti 28 corsi pomeridiani, si ricevono presso la sede di Ventimiglia in via Sottoconvento 84 (0184 34692) lunedì 10 ottobre dalle 10 alle ore 12 e nella stessa mattinata presso la sede di Bordighera in via Cadorna (338 3894492).

Il pomeriggio inaugurale è fissato per le 15.30 di sabato nei locali dell'ex Anglicana di via Veneto con la presidente Giannina Borelli, il direttore dei corsi Mauro Mazzon, assistenti e soci attivi.

Atteso l'intervento di Padre Enzo Bianchi fondatore della Comunità di Bose si soffermerà sul tema “Vivere insieme”.