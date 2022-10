Forti emozioni a Riva Ligure e Santo Stefano al Mare per le prove delle Frecce Tricolori - Videoservizio

Le Frecce Tricolori hanno offerto un’anteprima del Villaregia Air Show. Tante le persone che oggi pomeriggio sono state con lo sguardo all’insù per guardare le evoluzioni prima dei mezzi dell’Air Show e poi degli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale.



Lo spettacolo vero e proprio andrà in scena domenica pomeriggio. Le prove sono state utili anche ai piloti per prendere confidenza con la costa e i vari riferimenti sullo specchio acqueo davanti a Santo Stefano al Mare e Riva Ligure. Prove di un grande show davanti al personale dell’Aeronautica Militare, al comandante delle Frecce Tricolori Stefano Vit, ai sindaci Marcello Pallini di Santo Stefano al Mare e Giorgio Giuffra di Riva Ligure e ai responsabili dell’AeroClub Savona Riviera Ligure, con il presidente Alessandro Betti e il Generale Cesare Patrono.

Abbiamo parlato con il comandante, Stefano Vit delle possibili difficoltà che incontreranno i piloti delle Frecce Tricolori domenica e di quali siano le peculiarità di questo spettacolo. La P.A.N. è una grande istituzione del nostro Paese e per il Villaregia Air Show sono attese almeno 30mila persone ma questi aerei sono molto più di questi numeri, sono un simbolo dell'Italia.



L'INTERVISTA AL COMANDANTE STEFANO VIT





Le operazioni sono state riprese dal personale militare anche per vedere eventuali aspetti da correggere nel corso delle manovre delle Frecce. Uno spettacolo che anche se in forma ridotta ha già regalato grandi emozioni in attesa dello show completo in programma a partire dalle 14.30 di domenica 2 ottobre.



Per conoscere tutte le ordinanze e le modifiche alla viabilità che scatteranno per show vi rimandiamo a questo LINK.