Rete fognaria di Imperia e colletta menti: Ioculano (Pd) “Interventi urgenti, si sblocchino i fondi Pnrr”

“La rete fognaria di Imperia e il collegamento dei reflui di Andora, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi al depuratore di Imperia necessitano di interventi urgenti per garantire una piena funzionalità e per finanziarli è possibile attingere ai fondi del PNRR, ma bisogna accelerare”. Lo dichiara Enrico Ioculano, consigliere regionale del PD.

“La Provincia di Imperia – prosegue - ha chiesto all’Assessore Giampedrone lo scorso agosto di finanziare questi due interventi tramite i fondi del PNRR, ma ad oggi non sappiamo ancora nulla, neppure se la richiesta è stata accolta o meno”.

Ioculano ha presentato quindi un’interrogazione: “L’ho fatto per chiedere alla Giunta se vuole continuare a ‘girarsi dall'altro lato’ rispetto a questo problema o stanziare i fondi per questi interventi davvero urgenti per il territorio: la possibilità di poter attingere ai fondi PNRR non è infinita e non possiamo perdere tempo. Attendo risposte, sperando arrivino in tempi brevi non per me ma per la nostra comunità".